Miozzo (Cts) resiste: «Non sarà l'allarmismo sulla terza ondata a fermare il ritorno a scuola a gennaio»

Per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, non sarà lo scenario di una terza ondata di contagi da Covid-19 a fermare l'impegno sulla riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio. Nell'intervista a Il Giorno, l'esperto parla di un «duro lavoro» attualmente portato avanti affinché gli istituti scolastici possano riaprire in presenza dopo l'Epifania, e sui possibili impedimenti sembra non voler cedere. «Non ci fermeremo solo perché qualche scienziato ha detto che c'è il rischio di una esplosione della pandemia» ha detto il capo del Cts, ribadendo l'intenzione di continuare a collaborare con prefetture, autonomie locali e città metropolitane per raggiungere l'obiettivo. Parla di rientro in sicurezza il coordinatore del Cts, sicurezza che ...

LEGGI ANCHE: Maturità 2021, Azzolina: "Novità tra gennaio e febbraio" Sul futuro della scuola è intervenuto anche Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, il quale a Cartabianca, in onda su Rai 3, ha ...

