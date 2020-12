Milla Jovovich | 45 anni in tanti beauty look da copiare anche per le feste

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Negli anni ’90 è stata una presenza fissa delle passerelle che ha calcato dall’età di 11 anni, mentre negli ultimi tempi la si è vista spesso nel front row delle sfilate di Prada, Dior, Versace tra gli altri. Impossibile non ricordarla in tutta la sua bellezza adolescenziale, con la chioma selvaggia e naturali e senza un filo di make-up, nel film Ritorno alla Laguna blu. Era il 1991, Milla Jovovich aveva 15 anni e muoveva così anche i primi passi nel mondo del cinema. Multitasking da una vita, la diva dell’Est naturalizzata statunitense, oggi è mamma di tre bambine: Ever Gabo, Dashiel Edan e Osian Lark Elliot, nata il 2 febbraio scorso. «La maternità è glamorous, anche quando i vostri figli usano la vostra faccia come tela per appicciare i loro sticker gelatinosi», ha scritto qualche tempo fa su Instagram. Il 18 dicembre compie 45 anni e, confrontandola con la lei degli anni ’90 sospettiamo davvero che abbia scoperta la fontana della giovinezza.