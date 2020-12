Milano, tangenti dagli imprenditori per evitare multe: chi è il dirigente della polizia arrestato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il comandante coinvolto Gabriele Fersini, ex comandante del distaccamento della Polstrada di Seregno , è stato arrestato nella mattinata di mercoledì 16 dicembre dai colleghi poliziotti. L'uomo, sul ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il comandante coinvolto Gabriele Fersini, ex comandante del distaccamentoPolstrada di Seregno , è statonella mattinata di mercoledì 16 dicembre dai colleghi poliziotti. L'uomo, sul ...

Gabriele Fersini, ex comandante del distaccamento della Polstrada di Seregno, è stato arrestato nella mattinata di mercoledì 16 dicembre dai colleghi poliziotti. L'uomo, sul cui lavoro finora non c'er ...

“Mazzette” per evitare i controlli sui camion: terremoto alla Stradale, 8 arresti

"Tre poliziotti nei guai, un dirigente e due agenti, insieme a loro quattro imprenditori e un avvocato." È quanto riporta Milano Today. "Terremoto per la po ...

"Tre poliziotti nei guai, un dirigente e due agenti, insieme a loro quattro imprenditori e un avvocato." È quanto riporta Milano Today. "Terremoto per la po ...