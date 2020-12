Milano: scade contratto con Amsa, gara pubblica europea per gestione rifiuti e pulizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Sarà una gara pubblica europea a definire l'affidamento della gestione dei servizi di igiene ambientale a partire dal 2021, a Milano. Arriva a naturale scadenza - febbraio dell'anno prossimo - il contratto stipulato con Amsa per la gestione dei rifiuti e la pulizia urbana su tutto il territorio cittadino. Il Comune ha pertanto stabilito le linee di indirizzo della procedura ad evidenza pubblica che consentirà di trovare il gestore cui affidare il servizio per i prossimi 7 anni. Il contratto di servizio avrà infatti una durata di 84 mesi e il valore complessivo dell'affidamento supera i 2 miliardi di euro. "In aggiunta alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic. (Adnkronos) - Sarà unaa definire l'affidamento delladei servizi di igiene ambientale a partire dal 2021, a. Arriva a naturalenza - febbraio dell'anno prossimo - ilstipulato conper ladeie laurbana su tutto il territorio cittadino. Il Comune ha pertanto stabilito le linee di indirizzo della procedura ad evidenzache consentirà di trovare il gestore cui affidare il servizio per i prossimi 7 anni. Ildi servizio avrà infatti una durata di 84 mesi e il valore complessivo dell'affidamento supera i 2 miliardi di euro. "In aggiunta alle ...

