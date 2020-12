Milano Boxing Night, Devis Boschiero batte Gonzalez per split decision. Il venezuelano: “Mi hanno rubato” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Devis Boschiero ha sconfitto Samuel Gonzalez per split decision in uno degli eventi di punta della Milano Boxing Night (il main event prevede la contesa tra il nostro Matteo Rigoldi e Gamal Yafai per l’Europeo dei supergallo). Il nostro peso superpiuma si è imposto con questi cartellini contro il venezuelano all’Allianz Cloud del capoluogo meneghino: 96-94, 96-94, 94-96. Il veneto ottiene così la 49ma vittoria in carriera (di cui 22 per ko), a fronte di sei sconfitte e 2 pareggi. Il 39enne è tornato a vincere a 15 mesi di distanza dal suo ultimo incontro, quando portò a casa l’intercontinentale IBF. Oggi sperava di poter combattere per il Mondiale Silver WBC, ma il belga Francesco Patera è risultato positivo al ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha sconfitto Samuelperin uno degli eventi di punta della(il main event prevede la contesa tra il nostro Matteo Rigoldi e Gamal Yafai per l’Europeo dei supergallo). Il nostro peso superpiuma si è imposto con questi cartellini contro ilall’Allianz Cloud del capoluogo meneghino: 96-94, 96-94, 94-96. Il veneto ottiene così la 49ma vittoria in carriera (di cui 22 per ko), a fronte di sei sconfitte e 2 pareggi. Il 39enne è tornato a vincere a 15 mesi di distanza dal suo ultimo incontro, quando portò a casa l’intercontinentale IBF. Oggi sperava di poter comre per il Mondiale Silver WBC, ma il belga Francesco Patera è risultato positivo al ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Milano Boxing Night che sta per entrare nel vivo con Devis Boschiero-Samuel Gonzalez; sarà poi la vo… - fight_shield : Ecco tutti i risultati in diretta dell'evento organizzato da Matchroom Boxing e OPI Since 82 - zazoomblog : Milano Boxing Night Luca Rigoldi per confermarsi Campione d’Europa dei supergallo: sfida totale a Gamal Yafai -… - fight_shield : Ecco come poter seguire in diretta l'evento di domani sera! - DAZN_IT : Per uno slancio in alto: Alle 20.45: Genoa-Milan ? Giovedì alle 19.30: Milano Boxing Night ?? Incontri che non ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Boxing Milano Boxing Night: Rigoldi vs Yafai risultati live Fight - The Shield Of Wrestling Milano Boxing Night: Rigoldi vs Yafai risultati live

Milano Boxing Night: Rigoldi vs Yafai andrà in onda dall’Allianz Cloud questa sera, a partire dalle 19.30. Ecco tutti i risultati live dell’evento organizzato da Matchroom Boxing e OPI since 82!

Rigoldi difende il titolo europeo: «Vincere per puntare al mondiale»

«Sarà un’ottima battaglia, con allenamenti duri mi sono preparato al peggio, quindi potrà solo andare meglio». Il pugile di Villaverla... Scopri di più ...

Milano Boxing Night: Rigoldi vs Yafai andrà in onda dall’Allianz Cloud questa sera, a partire dalle 19.30. Ecco tutti i risultati live dell’evento organizzato da Matchroom Boxing e OPI since 82!«Sarà un’ottima battaglia, con allenamenti duri mi sono preparato al peggio, quindi potrà solo andare meglio». Il pugile di Villaverla... Scopri di più ...