Milano, Beppe Sala per le Comunali chiude ai 5 stelle ma cerca i Verdi. Poi annuncia: "Farò una mia lista composta da giovani" No ai 5 stelle, discussione aperta con i Verdi. E tra le novità ci sarà una "lista del sindaco" composta da "giovani" e guidata da "un uomo e una donna". Il sindaco Beppe Sala, intervistato dal Corriere della sera, ha parlato della campagna elettorale per le amministrative in primavera e rivelato le manovre sul fronte alleati. "A gennaio dirò con chiarezza ai milanesi quale sarà la compagine. Non molto diversa da quella attuale", ha dichiarato. Il primo cittadino, che ha sciolto le riserve sulla sua ricandidatura il 7 dicembre scorso (giorno di Sant'Ambrogio), si è anche esposto nettamente per quanto riguarda i rapporti con i 5 stelle e ha chiuso (per il momento) all'ipotesi alleanza: "Mi sembra che a livello nazionale ci sia la volontà di trovare ...

