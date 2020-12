(Di giovedì 17 dicembre 2020)NEWS - Anche ieri, con la squadra che non ha brillato,è stato tra i migliori in campo. Ecco il suo post Instagram dopo il match. Pianeta

e_milan27 : @MartinaASR90 Ridicoli di cosa? Milan Roma dov’eravate? Ah, già quella ve l’abbiamo rubata noi, giusto? Per settim… - PianetaMilan : #Milan sui social - #Kessie: 'Abbiamo dimostrato ancora carattere' - Livia_DiGioia : RT @_schiaffino__: Vi spiego la differenza tra percezione e realtà. Sui social c'è la percezione che quest'anno il Milan sia favorito dagli… - PianetaMilan : #Milan sui social - #Saelemaekers: 'Partita difficile, punto importante' - pbrex668 : RT @_schiaffino__: Vi spiego la differenza tra percezione e realtà. Sui social c'è la percezione che quest'anno il Milan sia favorito dagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui

Pianeta Milan

MILAN NEWS – Anche ieri, con la squadra che non ha brillato, Kessie è stato tra i migliori in campo. Ecco il suo post Instagram dopo il match.La Roma batte con un secco 3-1 il Torino e raggiunge al 4° posto in classifica, avvicinandosi al Milan capolista La Roma vince sul Torino nel posticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A.