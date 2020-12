Milan, sfuma Szoboszlai: domani le visite mediche con il Lipsia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dominik Szoboszlai ha attirato su di sé le mire dei top club d’Europa. sfuma definitivamente il suo arrivo in Serie A? Niente da fare, l’Italia non potrà godere delle giocate di Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese era finito nel mirino dei top club italiani: Milan e Napoli, ma anche Juventus ed Inter attente alle giocate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dominikha attirato su di sé le mire dei top club d’Europa.definitivamente il suo arrivo in Serie A? Niente da fare, l’Italia non potrà godere delle giocate di Dominik. Il centrocampista ungherese era finito nel mirino dei top club italiani:e Napoli, ma anche Juventus ed Inter attente alle giocate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

