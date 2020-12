Milan, domani è il giorno decisivo per Ibra e Kjaer in ottica Sassuolo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Seduta differenziata anche oggi per Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Dopo aver saltato la gara contro il Genoa, i due rossoneri questa mattina non si sono allenati col resto del gruppo. Solo domani si capirà se saranno a disposizione di Pioli per il Sassuolo, match valido per il tredicesimo turno di Serie A. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Seduta differenziata anche oggi per Simone Zlatanhimovic in casa. Dopo aver saltato la gara contro il Genoa, i due rossoneri questa mattina non si sono allenati col resto del gruppo. Solosi capirà se saranno a disposizione di Pioli per il, match valido per il tredicesimo turno di Serie A. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

