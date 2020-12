Milan, ansia per Ibrahimovic: domani giornata decisiva. Le novità (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ibrahimovic e Kjaer hanno svolto lavoro personalizzato oggi a Milanello: sarà fondamentale l’allenamento di domani in vista del Sassuolo Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer hanno effettuato allenamento personalizzato nella giornata di oggi a Milanello. Per il centravanti svedese e il difensore danese sarà fondamentale l’allenamento di domani per capire se potranno essere a disposizione di Stefano Pioli nella trasferta che il Milan effettuerà a Reggio Emilia, dove ad attenderla ci sarà il Sassuolo. Due defezioni importanti per il Diavolo che nelle ultime due gare ha subito 4 reti e non è ancora riuscito a trovare una rete con i propri attaccanti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)e Kjaer hanno svolto lavoro personalizzato oggi aello: sarà fondamentale l’allenamento diin vista del Sassuolo Zlatane Simon Kjaer hanno effettuato allenamento personalizzato nelladi oggi aello. Per il centravanti svedese e il difensore danese sarà fondamentale l’allenamento diper capire se potranno essere a disposizione di Stefano Pioli nella trasferta che ileffettuerà a Reggio Emilia, dove ad attenderla ci sarà il Sassuolo. Due defezioni importanti per il Diavolo che nelle ultime due gare ha subito 4 reti e non è ancora riuscito a trovare una rete con i propri attaccanti. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Milan ansia Milan, ansia per il rinnovo di Calhanoglu: la novità Yahoo Eurosport IT Maran a DAZN: "Oggi siamo usciti dal campo arrabbiati, volevamo vincere. Pioli merita quello che sta raccogliendo"

Abbiamo provato a vincerla ma avevamo davanti il Milan che non a caso è primo in classifica e non ... Oggi sono contento perché a tratti l’abbiamo fatto, dobbiamo scrollarci di dosso le ansie dei ...

