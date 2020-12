Milan, addio Szoboszlai: oggi la firma con il Lipsia. I dettagli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dominik Szoboszlai oggi firmerà con il Lipsia: il centrocampista ungherese del Salisburgo era stato ad un passo dal Milan in estate Tutto fatto: Dominik Szoboszlai tra poche ore diventerà un nuovo giocatore del Lipsia. Operazione sinergica da parte della Red Bull che trasferisce così il talento del Salisburgo all’altra società marchiata dal Toro Rosso e che milita in Bundesliga. Una notizia negativa per il Milan che aveva in pugno Szoboszlai prima della conferma di Pioli quando ancora Rangnick sembrava il più papabile a subentrare. Per portarlo in Germania il Lipsia, riporta la Bild, – pagherà 20 milioni di euro e lascerà al Salisburgo il 20% sulla futura eventuale rivendita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dominikfirmerà con il: il centrocampista ungherese del Salisburgo era stato ad un passo dalin estate Tutto fatto: Dominiktra poche ore diventerà un nuovo giocatore del. Operazione sinergica da parte della Red Bull che trasferisce così il talento del Salisburgo all’altra società marchiata dal Toro Rosso e che milita in Bundesliga. Una notizia negativa per ilche aveva in pugnoprima della conferma di Pioli quando ancora Rangnick sembrava il più papabile a subentrare. Per portarlo in Germania il, riporta la Bild, – pagherà 20 milioni di euro e lascerà al Salisburgo il 20% sulla futura eventuale rivendita. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : L'ex Milan Niang allontana il mercato: La scorsa estate è stato a un passo dall'addio al Rennes,...… - Notiziedi_it : Milan-Szoboszlai: nuova squadra per l’ungherese, ma non è un addio - infoitsport : Calciomercato Milan, addio Calhanoglu? La decisione del turco - Ferdi_Fe28 : RT @Sebastiana_1908: Se perdiamo questa addio scudetto ?? perché il Milan allunga sicuramente ??.. #CagliariInter - sportli26181512 : '#Milan, Leao nei guai: pignorati i beni in Portogallo': L'attaccante rossonero è finito sulle prime pagine dei quo… -