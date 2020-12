Migliori tappetini mouse gaming – guida all’acquisto

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Se siete dei videogiocatori e avete già acquistato monitor, tastiera equello che vi manca è un tappetino opad. Forse è l’elemento più sottovalutato, ma in realtà è un pezzo fondamentale da acquistare perché stabilizzerà i vostri movimenti durante la sessione di gioco. Abbiamo cercato di stilare una lista deiin base alla popolarità tra i gamers, il design, dimensioni, consistenza e prezzo. Come scegliere un buonpad Unaffinché funzioni bene ha bisogno di una superficie liscia per i suoi movimenti e di un piano che rifletta la luce emessa affinché il sensore possa rivelarne i movimenti. Acquistare uneconomico può compromettere la fluidità e la precisione dei vostri movimenti e in uno sparatutto, ad ...