Michelle Hunziker dispensa consigli: vanno contro le normative covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Michelle Hunziker, showgirl tra le più popolari in Italia, dispensa consigli ai suoi fan ma stavolta non ci ha preso molto Michelle Hunziker, ormai sposata da tempo con Tomaso Trussardi, è mamma di due splendide bambine: Celeste e Sole, e mamma-amica di Aurora, figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. Michelle, ha un carattere molto solare e assai sorridente, cosa che non si può dire per suo marito, noto rampollo Trussardi. In questi giorni, Tomaso sembra aver sbottato su Instagram, proprio in merito al suo bel quadretto di famiglia. LEGGI QUI>>> Michelle Hunziker davanti a tutti: “Mi tolgo la mascherina…” Tomaso Trussardi in queste ore ho pubblicato un post su Instagram che ha generato ... Leggi su kronic (Di giovedì 17 dicembre 2020), showgirl tra le più popolari in Italia,ai suoi fan ma stavolta non ci ha preso molto, ormai sposata da tempo con Tomaso Trussardi, è mamma di due splendide bambine: Celeste e Sole, e mamma-amica di Aurora, figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti., ha un carattere molto solare e assai sorridente, cosa che non si può dire per suo marito, noto rampollo Trussardi. In questi giorni, Tomaso sembra aver sbottato su Instagram, proprio in merito al suo bel quadretto di famiglia. LEGGI QUI>>>davanti a tutti: “Mi tolgo la mascherina…” Tomaso Trussardi in queste ore ho pubblicato un post su Instagram che ha generato ...

StefanoGuerrera : Devo dire una cosa perché sennò non dormo stanotte: ma perché Michelle Hunziker è sempre così forzatamente finta? - adalinebbr : io pensavo fosse per michelle hunziker . - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Riviviamo insieme tutte le emozioni della finalissima di #AllTogetherNow... oggi alle 17.30 ?? @m_hunziker, @RengaOfficial… - zazoomblog : All Together Now inattesa rivelazione del vincitore: c’entra Michelle Hunziker - #Together #inattesa #rivelazione - tuttopuntotv : All Together Now guarda già alla quarta edizione. Michelle Hunziker: “mi vergogno a guardare le mie cose” -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker: "Baciate più che potete" Mediaset Play Melita Toniolo si tira la coda: sguardo di fuoco – FOTO

Melita Toniolo torna su Instagram per parlare di segni zodiacali: in foto si tira la coda, il suo sguardo è di fuoco. Poi la domanda a tutte le donne ...

Matilda De Angelis: su Instagram la sua foto con "il volto mangiato dall'acne"

Matilda De Angelis ha condiviso su Instagram una foto in cui appare con il viso segnato dall'acne e ha spiegato le ragioni del suo post. L'ultima foto postata da Matilda De Angelis su Instagram mette ...

Melita Toniolo torna su Instagram per parlare di segni zodiacali: in foto si tira la coda, il suo sguardo è di fuoco. Poi la domanda a tutte le donne ...Matilda De Angelis ha condiviso su Instagram una foto in cui appare con il viso segnato dall'acne e ha spiegato le ragioni del suo post. L'ultima foto postata da Matilda De Angelis su Instagram mette ...