Michelle Hunziker dispensa consigli particolari | si è dimenticata del covid?

Leggi su kronic

(Di giovedì 17 dicembre 2020), showgirl tra le più popolari in Italia,ai suoi fan ma stavolta non ci ha preso molto, ormai sposata da tempo con Tomaso Trussardi, è mamma di due splendide bambine: Celeste e Sole, e mamma-amica di Aurora, figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti., ha un carattere molto solare e assai sorridente, cosa che non si può dire per suo marito, noto rampollo Trussardi. In questi giorni, Tomaso sembra aver sbottato su Instagram, proprio in merito al suo bel quadretto di famiglia. LEGGI QUI>>>davanti a tutti: “Mi tolgo la mascherina…” Tomaso Trussardi in queste ore ho pubblicato un post su Instagram che ha generato ...