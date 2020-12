"Mi vengono brutti pensieri". Iva Zanicchi-choc, una confessione inquietante: dopo la tragedia del fratello, i giorni più bui (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un periodo drammatico, per Iva Zanicchi, che non riesce ad elaborare il lutto della morte del fratello, Antonio, ucciso dal coronavirus. I due erano ricoverati insieme, per Covid: Iva ce l'ha fatta e pochi giorni dopo essere stata dimessa ha dovuto incassare la tragica notizia della scomparsa del fratello. E ora, intervistata da Chi di Alfonso Signorini, si lascia andare. E spiega: "È un po' dura, ne verrò fuori ma è dura. Anche il morale non aiuta. C'è questa stanchezza: dopo poco mi devo fermare e mi vengono brutti pensieri", ammette. Insomma, uno spaventoso riferimento ai "brutti pensieri" che la mitica Zanicchi deve scacciare subito, immediatamente. Dunque, Iva riferendosi ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un periodo drammatico, per Iva, che non riesce ad elaborare il lutto della morte del, Antonio, ucciso dal coronavirus. I due erano ricoverati insieme, per Covid: Iva ce l'ha fatta e pochiessere stata dimessa ha dovuto incassare la tragica notizia della scomparsa del. E ora, intervistata da Chi di Alfonso Signorini, si lascia andare. E spiega: "È un po' dura, ne verrò fuori ma è dura. Anche il morale non aiuta. C'è questa stanchezza:poco mi devo fermare e mi", ammette. Insomma, uno spaventoso riferimento ai "" che la miticadeve scacciare subito, immediatamente. Dunque, Iva riferendosi ai ...

Sempre allegra e pronta a fare battute, Iva Zanicchi si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi, sollevando il velo sul dramma vissuto per il Covid che l’ha messa a dura prova e le ha portato ...

