Meteo Roma: previsioni per venerdì 18 dicembre

Tempo stabile nella giornata con schiarite alternate a qualche nube sparsa al mattino e al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità sempre con qualche nuvola. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

Meteo Lazio: previsioni per venerdì 18 dicembre

Tempo stabile nel corso della giornata con qualche addensamento lungo la costa, maggiori aperture sulle zone interne; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Meteo Italia: previsioni per venerdì 18 dicembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori settentrionali con qualche spazio di sereno sulle Alpi, deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora nuvole e schiarite e deboli piogge in Liguria, addensamenti più compatti sulle ...

