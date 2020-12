Meteo memorabile | da manuale Dal SUPER GELO alla NEVE su mezza Italia

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) A metà dicembre del 2010 l’andò a finire in ghiacciaia, con l’evento gelido che culminò poi con nevicate fino in pianura su molte zone del Centro-Nord il giorno 17, quando aria più umida si trovò a scorrere sopra un potente cuscinetto freddo formatosi a seguito delestremo dei giorni precedenti. Firenze il giorno dopo la grandedel 17 dicembre 2010, con oltre 20 centimetri in città.Una perturbazione, sospinta da correnti occidentali più umide e temperate in quota, provocò nevicate dVal Padana fino a Firenze e addirittura una fioccata coreografica, comunque eccezionale, si ebbene persino su Roma. Fu un evento davvero raro per il periodo. Le nevicate da sovrascorrimento sono un evento ricorrente al Nord, molto meno sul Centro-Sud: eppure nevicò sul Centroe con intensità ...