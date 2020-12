Meteo Italia verso il nuovo anno: peggiora, con freddo e anche NEVE (Di giovedì 17 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI E’ giusto mantenere una certa prudenza, ma è innegabile che i modelli matematici di previsione stiano cercando di percorrere una strada la cui destinazione sembra essere quella ipotizzata a suo tempo: condizioni Meteo climatiche invernali. Nei giorni di Natale, difatti, un po’ tutti i centri di calcolo internazionali evidenziano un possibile peggioramento da nord. La dinamica dovrebbe coinvolgere l’Alta Pressione delle Azzorre, in proiezione meridiana, e aria fredda di matrice artica. E’ evidente che qualora la struttura anticiclonica dovesse realmente spingersi verso nord, direzione Isole Britanniche o addirittura Islanda, la circolazione atmosferica piegherebbe dai quadranti settentrionali innescando un’ondata di freddo che potrebbe avere come obbiettivo ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI E’ giusto mantenere una certa prudenza, ma è innegabile che i modelli matematici di previsione stiano cercando di percorrere una strada la cui destinazione sembra essere quella ipotizzata a suo tempo: condizioniclimatiche invernali. Nei giorni di Natale, difatti, un po’ tutti i centri di calcolo internazionali evidenziano un possibilemento da nord. La dinamica dovrebbe coinvolgere l’Alta Pressione delle Azzorre, in proiezione meridiana, e aria fredda di matrice artica. E’ evidente che qualora la struttura anticiclonica dovesse realmente spingersinord, direzione Isole Britanniche o addirittura Islanda, la circolazione atmosferica piegherebbe dai quadranti settentrionali innescando un’ondata diche potrebbe avere come obbiettivo ...

