Meteo domani venerdì 18 dicembre: rimane il bel tempo, ma anche le minacce per il weekend (Di giovedì 17 dicembre 2020) Meteo domani venerdì 18 dicembre: situazione che resterà stabile ma i peggioramenti previsti per il weekend cominciano a dare i primi segnali Bollettino Meteo per la giornata di domani che si caratterizza ancora per una forte presenza dell’alta pressione, che comincerà a mostrare qualche cedimento nell’arco della giornata in alcune regioni. Si tratterà del preludio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020)18: situazione che resterà stabile ma i peggioramenti previsti per ilcominciano a dare i primi segnali Bollettinoper la giornata diche si caratterizza ancora per una forte presenza dell’alta pressione, che comincerà a mostrare qualche cedimento nell’arco della giornata in alcune regioni. Si tratterà del preludio L'articolo proviene da Leggilo.org.

DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #10dicembre, nella Provincia Autonoma di Bolzano. ???? #allertaARANCIONE in Veneto, Friuli V… - zazoomblog : Meteo domani venerdì 18 dicembre: rimane il bel tempo ma anche le minacce per il weekend - #Meteo #domani #venerdì… - La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: banchi di nebbia al mattino. I venti saranno deboli e soffieranno da Nord-N… - Roma : Nubi sparse e schirite per l'intera giornata. Temperature attese: 5°/16°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… - cronacadiroma : #Roma Il #meteo di domani #18dicembre -