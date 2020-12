Meteo Dicembre – Rischio neve fino in pianura per Capodanno (Di giovedì 17 dicembre 2020) L”ORSO RUSSO-SIBERIANO investirà con area Gelida dalla Russia l’Italia con forti nevicate anche in pianura. Giungono cosi importanti conferme dai principali modelli metereologici in vista dell’ultima parte del mese di Dicembre. Si corrobora infatti l’ipotesi dell’irruzione di una massa d’aria gelida dalla Russia con conseguenze dirette su tutta l’Italia. Scopriamo dunque cosa aspettarci, tracciando una tendenza in linea generale Leggi su periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) L”ORSO RUSSO-SIBERIANO investirà con area Gelida dalla Russia l’Italia con forti nevicate anche in. Giungono cosi importanti conferme dai principali modelli metereologici in vista dell’ultima parte del mese di. Si corrobora infatti l’ipotesi dell’irruzione di una massa d’aria gelida dalla Russia con conseguenze dirette su tutta l’Italia. Scopriamo dunque cosa aspettarci, tracciando una tendenza in linea generale

