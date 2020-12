Messa del giorno 17 Dicembre 2020 | Letture | Salmo e Vangelo

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 dicembre 2020)del17Inizio– Prima Lettura Gn 49, 2.8-10Dal libro della Gènesi In quei giorni, Giacobbe chiamò i figli e disse: “Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre! Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; la tua mano sarà sulla cervìce dei tuoi nemici; davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda: dalla preda, figlio mio, sei tornato; si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa; chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli”. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio.Responsoriale Sal 71 RIT: Venga il tuo regno di giustizia e di ...