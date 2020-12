Mertens | trauma distorsivo | starà fuori almeno tre settimane

Leggi su alfredopedulla

Dries, attaccante del Napoli,per tre. Per il belga, infortunatosi ieri sera nei primi minuti della partita contro l'Inter, si tratta ditra primo e secondo grado della caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Come ha comunicato il Napoli in una nota,ha già iniziato la riabilitazione in Belgio. Tra venti giorni le sue condizioni saranno rivalutate. Salterà sicuramente le sfide contro Lazio, Torino e Cagliari.