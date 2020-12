Mertens infortunio | brutte notizie per il fantacalcio | i tempi di recupero

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancora problemi per il Napoli. Gattuso dovrà fare a meno di Dries, uscito pernel big-match contro l’Inter: le sue condizioni Driesè un punto di riferimento per il Napoli targato Rino Gattuso e anche per i tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui all’asta iniziale. Gol e assist nel suo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Brutte notizie in casa Napoli e per Gennaro Gattuso, il quale dovrà fare i conti con l'infortunio di Mertens. Il tecnico ...