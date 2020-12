Meritavamo di perdere? No. Abbiamo perso? Sì (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le non guardata da recuperare sono tre, come se avessi tre episodi della mia serie preferita su Netflix da guardare tutti insieme nella stessa sera. È un periodo intenso, ci sono tante partite e ogni tanto le cose si accumulano, tant’è. Tre episodi, pardon, tre partite insieme mi permettono però di fare un piccolo ragionamento sul Napoli. Parto dal finale: il Napoli non è niente di che. Niente paura, non vi offendete, non è niente di che in questa serie A, perciò è molto forte. Basta guardare ad alcuni esempi, prendiamo l’Inter, nonostante i giocatori eccelsi (!?) che ha, offre prestazioni che rasentano spesso il ridicolo, quasi sempre è deludente, l’Abbiamo vista in Champions, l’Abbiamo vista ieri sera contro il Napoli. Basta guardare il Milan, improvvisamente è sembrata una squadra di fenomeni; in realtà è una squadra nuova, con calciatori giovani e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le non guardata da recuperare sono tre, come se avessi tre episodi della mia serie preferita su Netflix da guardare tutti insieme nella stessa sera. È un periodo intenso, ci sono tante partite e ogni tanto le cose si accumulano, tant’è. Tre episodi, pardon, tre partite insieme mi permettono però di fare un piccolo ragionamento sul Napoli. Parto dal finale: il Napoli non è niente di che. Niente paura, non vi offendete, non è niente di che in questa serie A, perciò è molto forte. Basta guardare ad alcuni esempi, prendiamo l’Inter, nonostante i giocatori eccelsi (!?) che ha, offre prestazioni che rasentano spesso il ridicolo, quasi sempre è deludente, l’vista in Champions, l’vista ieri sera contro il Napoli. Basta guardare il Milan, improvvisamente è sembrata una squadra di fenomeni; in realtà è una squadra nuova, con calciatori giovani e ...

Meritavamo di perdere? No. Abbiamo perso? Sì. Questa seconda parte va sull’Almanacco, insieme all’espulsione di Insigne (esagerata). Garanzini ha scritto: “Massa è assai più sensibile alle parole che ...

