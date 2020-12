Mercoledì 16 Dicembre 2020 – 283ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 17 dicembre 2020) seduta Ora inizio: 10:37 L’Assemblea, a conclusione dell’esame di mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio,ha approvato la mozione di maggioranza. Il sen. Malan (FI) ha illustrato la mozione n. 304, sottoscritta dai Capigruppo di opposizione LS-P, FdI e FI, che, considerata la differenza fra comuni grandi e piccoli, in nome dei principi di equità e ragionevolezza chiede al Governo: 1) di modificare la scelta dell’ambito territoriale di libertà di spostamento nella sola giornata del 25 Dicembre da quello comunale a quello provinciale o di area metropolitana, permettendo altresì a Regioni e Province autonome di emettere ordinanze in deroga per aree specifiche nei propri territori di competenza; 2) di prevedere in ogni caso, pur nel rispetto del principio di precauzione e di massima tutela ... Leggi su udine20 (Di giovedì 17 dicembre 2020)Ora inizio: 10:37 L’Assemblea, a conclusione dell’esame di mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio,ha approvato la mozione di maggioranza. Il sen. Malan (FI) ha illustrato la mozione n. 304, sottoscritta dai Capigruppo di opposizione LS-P, FdI e FI, che, considerata la differenza fra comuni grandi e piccoli, in nome dei principi di equità e ragionevolezza chiede al Governo: 1) di modificare la scelta dell’ambito territoriale di libertà di spostamento nella sola giornata del 25da quello comunale a quello provinciale o di area metropolitana, permettendo altresì a Regioni e Province autonome di emettere ordinanze in deroga per aree specifiche nei propri territori di competenza; 2) di prevedere in ogni caso, pur nel rispetto del principio di precauzione e di massima tutela ...

comunevenezia : ?? #AcquaAlta #Aggiornamento ?? Il Centro Previsione e Segnalazione Maree comunica che è previsto un nuovo massimo… - SenatoStampa : Agenda dei lavori parlamentari di oggi, mercoledì 9 dicembre ? - ZZiliani : Ecco, #Capello indirettamente l'ha detto: se non rispondi alle domande che educatamente ti vengono fatte, sei un ca… - sara_strategy : RT @UniLIUC: ??NON MANCARE alla puntata di oggi di #LIUCTalks, in diretta alle ore 18 su Facebook e Youtube @UniLIUC, dedicata al ruolo dei… - wordsandmore1 : ? @officine.dellacultura.3 – Da lunedi 21 a mercoledi 23 dicembre torna il #FestivaldeiDiritti, giunto alla 5ª ediz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì Dicembre “Di-Vino | Chiacchiere e riflessioni DOC”Mercoledì 16 dicembre, ore 16.30 Fortune Italia