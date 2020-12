Mercato europeo - A novembre calo a doppia cifra per le immatricolazioni: -13,5% (Di giovedì 17 dicembre 2020) A novembre il Mercato automobilistico europeo torna a mostrare un calo a doppia cifra delle immatricolazioni. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), lo scorso mese le registrazioni nell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono attestate su 1.047.409 unità, con un calo su base annua del 13,5%. Si tratta di un tasso di declino quasi doppio rispetto -7,1% di ottobre, a dimostrazione degli effetti negativi delle nuove misure restrittive varate nella maggior parte dei Paesi europei per contenere la seconda ondata della pandemia del coronavirus. Situazione in peggioramento. L'andamento negativo di novembre peggiora dunque un quadro operativo reso ormai sempre più drammatico dalle conseguenze della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ailautomobilisticotorna a mostrare undelle. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), lo scorso mese le registrazioni nell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono attestate su 1.047.409 unità, con unsu base annua del 13,5%. Si tratta di un tasso di declino quasi doppio rispetto -7,1% di ottobre, a dimostrazione degli effetti negativi delle nuove misure restrittive varate nella maggior parte dei Paesi europei per contenere la seconda ondata della pandemia del coronavirus. Situazione in peggioramento. L'andamento negativo dipeggiora dunque un quadro operativo reso ormai sempre più drammatico dalle conseguenze della ...

ivanscalfarotto : Grazie a @TeresaBellanova che al consiglio europeo agricoltura di ieri a Bruxelles ha tenuto il punto dell’Italia c… - repubblica : Auto, il mercato europeo cala ancora: -13,5% a novembre - dinoadduci : Mercato europeo - A novembre calo a doppia cifra per le immatricolazioni: -13,5% - GCucKit : RT @ivanscalfarotto: Grazie a @TeresaBellanova che al consiglio europeo agricoltura di ieri a Bruxelles ha tenuto il punto dell’Italia cont… - spincatia : Allergene non dichiarato in macaron e Salmonella in prodotti da masticare per cani… Ritirati dal mercato europeo 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato europeo Il mercato europeo dell'auto ancora giù in novembre (-12%) askanews Lazio, è allarme per la fascia sinistra: Tare torna sul mercato a gennaio?

Dopo l'ennesima, estenuante trattativa, la Lazio ha acquistato Fares dalla Spal per 10 milioni di euro. Nella speranza di recuperare ... quindi prendere in considerazione l'idea di tornare sul mercato ...

Mercato auto Europa, anche novembre a picco: immatricolazioni a -13,5%

Novembre ancora in rosso per l’Europa dell’auto. Secondo i dati diffusi dall’associazione europea dei costruttori (ACEA), il mese scorso nell’Unione Europea (compreso Regno Unito e paesi Efta) sono st ...

Dopo l'ennesima, estenuante trattativa, la Lazio ha acquistato Fares dalla Spal per 10 milioni di euro. Nella speranza di recuperare ... quindi prendere in considerazione l'idea di tornare sul mercato ...Novembre ancora in rosso per l’Europa dell’auto. Secondo i dati diffusi dall’associazione europea dei costruttori (ACEA), il mese scorso nell’Unione Europea (compreso Regno Unito e paesi Efta) sono st ...