Mercati europei positivi puntano su vaccini e aiuti USA (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali Mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, in attesa della partenza di Wall Street. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le parole del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha appena annunciato il via alle vaccinazione UE anti Covid a partire dal 27 dicembre. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,224. L’Oro, in aumento (+0,76%), raggiunge 1.878,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 47,97 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,48%. Tra i Mercati del Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, in attesa della partenza di Wall Street. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le parole del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha appena annunciato il via alle vaccinazione UE anti Covid a partire dal 27 dicembre. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,224. L’Oro, in aumento (+0,76%), raggiunge 1.878,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 47,97 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,48%. Tra idel Vecchio Continente denaro su Francoforte, che registra un rialzo ...

