“Mental” | su Raiplay la serie sul disagio psichiatrico degli adolescenti

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le vicende di un gruppo di ragazzi con problemi psichiatrici, alle prese non solo con le proprie patologie ma anche con i sentimenti, gli errori, gli interrogativi e le passioni dell’età adolescenziale, che complicano la vita fuori e dentro l’ospedale, sono al centro di, la primaitaliana ad affrontare il tema delpsichico tra gli, basata sul format originale finlandese Sekasin, diventato un vero e proprio fenomeno crossmediale. Una co-produzione Rai Fiction e Stand by me, prodotta da Simona Ercolani, scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti e diretta da Michele Vannucci, disponibile in esclusiva suda venerdì 18 dicembre con tutti gli 8 episodi da 25 minuti in contemporanea. “Un racconto sulpsichico tra gli ...