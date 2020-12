Menarini Diagnostics lancia il test molecolare che distingue il Covid-19 da influenza in 20 minuti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Unin grado di diagnosticare in pochise sintomi come febbre, tosse o raffreddore siano dovuti a un’di tipo A o B o al-19. È quanto messo a punto daper dare una diagnosi “immediata e precisa” – con un unico esame diagnostico e un unico tampone – grazie a uno strumento che gli operatori sanitari utilizzano già da mesi per affrontare l’emergenza da Coronavirus. Come spiega in una nota l’azienda farmaceutica italiana, infatti, l’esame si effettua sulla piattaforma VitaPCR, lo strumento “portatile” (Point of Care) usato principalmente per la diagnosidel-19, distribuito dallo scorso aprile dae ...