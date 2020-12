Melania Trump, addio alla Casa Bianca con un’autobiografia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come si dice in questi casi, il dado è tratto. I Grandi Elettori hanno confermato Joe Biden come 46esimo Presidente degli Stati Uniti. Melania Trump, quindi, è ormai l’ex First Lady. I bagagli alla Casa Bianca si stanno già preparando. Ma cosa farà la moglie di Donald Trump dal 21 gennaio 2021? Potrebbe scrivere un libro sui suoi 4 anni a Washington. Mentre si rilassa a bordo piscina della tenuta in Florida doove, con tutta probabilità, andrà ad abitare. I soldi di Melania Trump Lo scoop di PageSix racconta di una volontà forte dell’ex modella slovena di crivere la propria autobiografia. «Melania sta facendo degli incontri per scrivere il suo libro di memorie del tempo speso alla Casa ... Leggi su amica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come si dice in questi casi, il dado è tratto. I Grandi Elettori hanno confermato Joe Biden come 46esimo Presidente degli Stati Uniti., quindi, è ormai l’ex First Lady. I bagaglisi stanno già preparando. Ma cosa farà la moglie di Donalddal 21 gennaio 2021? Potrebbe scrivere un libro sui suoi 4 anni a Washington. Mentre si rilassa a bordo piscina della tenuta in Florida doove, con tutta probabilità, andrà ad abitare. I soldi diLo scoop di PageSix racconta di una volontà forte dell’ex modella slovena di crivere la propria autobiografia. «sta facendo degli incontri per scrivere il suo libro di memorie del tempo speso...

Melania Trump vuole scrivere la sua autobiografia, Quali segreti degli anni passati alla Casa Bianca potrà rivelare? Perché è così decisa a svelarli?

Donald Trump e Melania Trump pianificano di vivere nel loro resort di lusso a Mar-a-Lago, ma la coppia potrebbe essere non ben voluta dai residenti di Palm Beach, la città della Florida dove si trova ...

