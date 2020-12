Mediolanum | confermati da Bankitalia coefficienti minimi capitalizzazione 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca d’Italia ha comunicato al Gruppoi limitidi, ad esito del periodico processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP). Tali requisiti patrimoniali sono vincolanti a partire dal 1° gennaio. I requisiti patrimoniali specifici attribuiti al Gruppo sono statiin linea con la decisione assunta per l’anno precedente ovvero: CET1 Ratio al 8,17%, Tier 1 Ratio al 9,89%, Total Capital Ratio al 12,19%. La decisione da parte delle Autorità di Vigilanza di confermare i valori dell’anno precedente è stata assunta anche in considerazione al contesto economico connesso alla crisi sanitaria, in linea con gli orientamenti sviluppati in sede EBA, tenuto conto della positiva valutazione complessiva di adeguatezza patrimoniale e di liquidità ...