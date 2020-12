Medicinali per i più poveri: il dono 'a sorpresa' di Papa Francesco a Bologna (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nasce il 'Fondo sociale di comunità': beni, progetti e idee per rispondere ai bisogni economici e sociali 14 dicembre 2020 Feste e solidarietà: in tempo di covid il pranzo di Natale è 'al sacco' 17 ... Leggi su bolognatoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nasce il 'Fondo sociale di comunità': beni, progetti e idee per rispondere ai bisogni economici e sociali 14 dicembre 2020 Feste e solidarietà: in tempo di covid il pranzo di Natale è 'al sacco' 17 ...

enpaonlus : Oggi #GiornataMondialeDirittiAnimali. Ogni giorno, 7 interventi dell’Ufficio legale Enpa in difesa degli animali. E… - titina49 : RT @piersileri: Anche per il #vaccino di Moderna, l’EMA annuncia di aver anticipato la riunione straordinaria del Comitato per i medicinali… - piersileri : Anche per il #vaccino di Moderna, l’EMA annuncia di aver anticipato la riunione straordinaria del Comitato per i me… - edigram : 'I politici che pubblicizzano medicinali, potenzialmente pericolosi, non ci aiutano.' Caroline Samer, farmacologa a… - tgk_world : Secondo questo articolo, #BoA e uno staff della SM sono stati interrogati dai pubblici ministeri per aver violato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Medicinali per Medicinali per i più poveri: il dono "a sorpresa" di Papa Francesco a Bologna BolognaToday Tumori al seno-ovaio con mutazione Brca: l’Aifa approva la rimborsabilità di olaparib

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di olaparib, una nuova terapia mirata, nel trattamento di prima linea di mantenimento del carcinoma ovarico e nel trattamento del carcinom ...

Vaccino anti-Covid: in Emilia-Romagna pronto il piano per la somministrazione da inizio gennaio

nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; i volontari e i dipendenti delle associazioni e delle attività di emergenza di trasporto sociale; tutto il mondo delle strutture ...

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di olaparib, una nuova terapia mirata, nel trattamento di prima linea di mantenimento del carcinoma ovarico e nel trattamento del carcinom ...nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; i volontari e i dipendenti delle associazioni e delle attività di emergenza di trasporto sociale; tutto il mondo delle strutture ...