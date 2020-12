Mazara del vallo, la gioia e la commozione dei parenti dei pescatori liberati: “Dopo 108 giorni di silenzio ho sentito la voce di mio padre” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si sono riuniti nella sala dell’aula consiliare del Comune di Mazara del vallo familiari, amici, colleghi e conoscenti dei 18 pescatori fermati in Libia a Bengasi e rilasciati oggi. Con loro anche il sindaco Salvatore Quinci. Abbracci e lacrime alla notizia della liberazione. “Non vedo l’ora di abbracciare mio figlio” ha detto al madre di uno di loto. Il primo cittadino ha aperto loro la sala consiliare e ha atteso la conferma della loro liberazione, che è arrivata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si sono riuniti nella sala dell’aula consiliare del Comune didelfamiliari, amici, colleghi e conoscenti dei 18fermati in Libia a Bengasi e rilasciati oggi. Con loro anche il sindaco Salvatore Quinci. Abbracci e lacrime alla notizia della liberazione. “Non vedo l’ora di abbracciare mio figlio” ha detto al madre di uno di loto. Il primo cittadino ha aperto loro la sala consiliare e ha atteso la conferma della loro liberazione, che è arrivata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - M5S_Europa : Liberi! I pescatori di Mazara del Vallo, in carcere in Libia da 108 giorni, sono stati scarcerati. La notizia è del… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - giulianadevivo : RT @SkyTG24: Pescatori liberati, esplode la gioia a Mazara del Vallo. Vescovo: è la fine di un incubo - dolores20943592 : RT @deidda: Finalmente, dopo 106 giorni i #pescatori di Mazara del Vallo sono stati liberati. Ora, il Governo, anziché esibirsi in sterili… -