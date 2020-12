Matilda De Angelis | su Instagram la sua foto con il volto mangiato dall' acne

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Deha condiviso suunain cui appare con il viso segnatoe ha spiegato le ragioni del suo post. L'ultimapostata daDesumette in risalto, oltre agli splendidi occhi chiari, anche il, come spiega nel lungo post che accompagna il selfie. Un selfie postato per sentirsi più forte e per accettarsi, sottolinea. "Ci sono cose che non si possono controllare e quest'anno ce l'ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda." - spiega...