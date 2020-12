Maticmind, 24 milioni da pool finanziatori per progetti di crescita (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Maticmind ha ultimato un finanziamento di 24 milioni con un pool di finanziatori composto da Banco Bpm, in qualità di lead arranger e banca agente, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena. L’azienda, con headquarter a Vimodrone (Mi), è tra i principali system integrator italiani specializzati nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application.L’azienda negli ultimi anni ha fatto segnare un processo di crescita importante che ha visto il fatturato triplicarsi fino a raggiungere quasi i 300 milioni di a fine 2019. Recentemente nel capitale di Maticmind ha fatto ingresso il Fondo Italiano d’Investimento (attraverso il Fondo Italiano di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –ha ultimato un finanziamento di 24con undicomposto da Banco Bpm, in qualità di lead arranger e banca agente, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena. L’azienda, con headquarter a Vimodrone (Mi), è tra i principali system integrator italiani specializzati nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, datacenter e application.L’azienda negli ultimi anni ha fatto segnare un processo diimportante che ha visto il fatturato triplicarsi fino a raggiungere quasi i 300di a fine 2019. Recentemente nel capitale diha fatto ingresso il Fondo Italiano d’Investimento (attraverso il Fondo Italiano di ...

