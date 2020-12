Masterchef Italia 10 | nuove regole e tantissime novità

(Di giovedì 17 dicembre 2020)10 è pronto ad andare in onda stasera, 17 dicembre, su Sky e, visto il periodo, ci sarannoStasera, 17 dicembre, andrà in onda la prima puntata della decima edizione di. Quest’anno il programma, causa Covid-19, ha subito diverse modifiche per quel che riguarda le. L'articolo proviene da Inews.it.

Masterchef Italia 10 è pronto ad andare in onda stasera, 17 dicembre, su Sky e, visto il periodo, ci saranno nuove regole e tantissime novità Stasera, 17 dicembre, andrà in onda la prima puntata della ...Comincia giovedì 17 dicembre la decima stagione di MasterChef Italia: ecco come seguire il talent e tutte le novità previste per un'edizione che si preannuncia ricca di sorprese ...