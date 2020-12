Mascherina bucata al Bundestag per protestare contro la Merkel? Pazzesco contrappasso: il deputato negazionista fa una fine orribile (Di giovedì 17 dicembre 2020) Thomas Seitz è balzato ai (dis)onori della cronaca mondiale per motivi di coronavirus. Tre settimane fa il deputato del partito di estrema destra aveva sfidato e sbeffeggiato il Parlamento tedesco indossando una pseudo-Mascherina arancione piena di buchi e quindi assolutamente inutile per evitare il rischio di contagio. Che infatti si è puntualmente verificato, nonostante il negazionismo convinto di Seitz, che per mesi ha protestato contro la “museruola” imposta dal governo di Angela Merkel e tutte le altre misure previste per contenere l'epidemia: adesso il deputato tedesco è finito in ospedale, dove è ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. C'era da aspettarselo, dato che il negazionista si era esibito in diverse proteste, sempre più eclatanti: quella della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Thomas Seitz è balzato ai (dis)onori della cronaca mondiale per motivi di coronavirus. Tre settimane fa ildel partito di estrema destra aveva sfidato e sbeffeggiato il Parlamento tedesco indossando una pseudo-arancione piena di buchi e quindi assolutamente inutile per evitare il rischio di contagio. Che infatti si è puntualmente verificato, nonostante il negazionismo convinto di Seitz, che per mesi ha protestatola “museruola” imposta dal governo di Angelae tutte le altre misure previste per contenere l'epidemia: adesso iltedesco è finito in ospedale, dove è ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. C'era da aspettarselo, dato che ilsi era esibito in diverse proteste, sempre più eclatanti: quella della ...

