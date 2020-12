Mascherina a scuola, Tar del Lazio: Il Ministero relazioni su mascherine minori a scuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tar del Lazio ha ancora una volta ha ordinato ai ministeri competenti di predisporre una sintetica reLazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche poste alla base dell'imposizione della Mascherina agli scolari di età superiore ai sei anni, anche al banco e nel corso di tutta l'attività didattica in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Tar delha ancora una volta ha ordinato ai ministeri competenti di predisporre una sintetica rene in cui si chiariscano le evidenze scientifiche poste alla base dell'imposizione dellaagli scolari di età superiore ai sei anni, anche al banco e nel corso di tutta l'attività didattica in presenza. L'articolo .

Italia zona rossa, ecco le ipotesi Sul fronte delle scuole, l'idea è quella di rendere più flessibili ... dove il rischio di assembramenti è maggiore e i ragazzi tendono ad abbassare le mascherine. “I ...

