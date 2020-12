Marsilio: “Misure anti Covid? Sbagliato chiudere tutto” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governo è orientato ad assumere Misure più restrittive per contrastare i contagi dal Coronavirus in Italia sotto Natale, tra le quali non si esclude una zona rossa per tutto il Paese nei giorni delle festività. La posizione del Conte 2 è stata rappresentata ieri dai ministri degli Affari regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, alle Regioni nel corso di una riunione. Le Regioni non sono entrate nel merito delle possibili nuove chiusure, né espresso una contrarietà, come ci sottolinea il governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, che ha anche ribadito al governo l'importanza del tema ristori, “assicurando automatismi e puntualità”. Sulle nuove Misure per le feste di Natale, Governo e Regioni torneranno a riunirsi oggi pomeriggio dopo la Stato-Regioni, con la partecipazione anche di Anci e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il governo è orientato ad assumerepiù restrittive per contrastare i contagi dal Coronavirus in Italia sotto Natale, tra le quali non si esclude una zona rossa peril Paese nei giorni delle festività. La posizione del Conte 2 è stata rappresentata ieri dai ministri degli Affari regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza, alle Regioni nel corso di una riunione. Le Regioni non sono entrate nel merito delle possibili nuove chiusure, né espresso una contrarietà, come ci sottolinea il governatore d’Abruzzo, Marco, che ha anche ribadito al governo l'importanza del tema ristori, “assicurando automatismi e puntualità”. Sulle nuoveper le feste di Natale, Governo e Regioni torneranno a riunirsi oggi pomeriggio dopo la Stato-Regioni, con la partecipazione anche di Anci e ...

