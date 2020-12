Marittimo | rinnovato contratto collettivo De Micheli | “Traguardo importante”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – E’ statoildei lavoratori marittimi, che sarà valido sino ai 31 dicembre 2023. Le associazioni di categoria delle imprese – Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori- ed i principali sindacati di settore – Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti – hanno siglato l’accordo sul CCNL che interessa circa 68.000 marittimi, cui si aggiungono oltre 8.000 addetti di terra, per un totale di più di 76.000 lavoratori. “L’intesa di oggi sulnazionale del trasportoè unper le decine di migliaia di lavoratori di un settore decisivo per la nostra economia”, ha affermato la Ministra dei Trasporti Paola De, annunciando anche la nomina del commissario ...

Un contratto unico che interessa circa 68 mila marittimi a cui si aggiungono oltre 8 mila addetti di terra, per un totale di più di 76 mila lavoratori. Il contratto, come si legge nella nota congiunta ...Il settore del trasporto marittimo ha un nuovo contratto collettivo unico ... Mario Mattioli, presidente di Confitarma, ha sottolineato come il rinnovo del contratto, nelle attuali condizioni di ...