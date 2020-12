Marica Pellegrinelli rompe il silenzio | “Nessun muro con Eros Ramazzotti”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Predisposta a tutelare la sua vita privatapubblica una storia su Instagram dove pone fine ai rumors su un su presunto riavvicinamento ad, da cui è separata dallo scorso anno. In questi giorni il magazine Chi ha rivelato alcuni indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma della coppia, il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che il cantante romano sia tornato a vivere con l’ex moglie e i figli, un’affermazione che ad oggi non ha trovatoa conferma.edhanno sempre dichiarato di essersi lasciati in modo pacifico, per il bene dei loro figli sono rimasti amici e si vogliono molto bene anche se non sono più moglie e marito. Anche per questo la modella non tollera certe ...