Marica Pellegrinelli racconta la verità sul ritorno con Eros Ramazzotti (Foto) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa volta il gossip su Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti era solo un trafiletto, poche frasi ma ben chiare, ma sono ormai tante le false notizie sulla splendida modella e lei è stanca (Foto). Marica Pellegrinelli chiede di smetterla o almeno di chiamare lei o chi per lei prima di mettere nero su bianco qualcosa che riguarda la sua vita privata. Si riferisce alla rivista Chi, settimanale che apprezza ma a cui tira un po’ le orecchie correggendo i vari errori. Non è vero che è tornata con Eros, non è vero che la sua storia d’amore con Charley Vezza è finita da poco e dopo vari tira e molla, non sono vare tutte le chiacchiere che si raccontano e adesso è ancora più stanca di doverle leggere, adesso che il periodo non è certo dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa volta il gossip suedera solo un trafiletto, poche frasi ma ben chiare, ma sono ormai tante le false notizie sulla splendida modella e lei è stanca ().chiede di smetterla o almeno di chiamare lei o chi per lei prima di mettere nero su bianco qualcosa che riguarda la sua vita privata. Si riferisce alla rivista Chi, settimanale che apprezza ma a cui tira un po’ le orecchie correggendo i vari errori. Non è vero che è tornata con, non è vero che la sua storia d’amore con Charley Vezza è finita da poco e dopo vari tira e molla, non sono vare tutte le chiacchiere che sino e adesso è ancora più stanca di doverle leggere, adesso che il periodo non è certo dei ...

zazoomblog : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli vivono di nuovo insieme: «Riallacciato i rapporti in modo fortissimo...» -… - gossipnewitalia : Natale d’amore per Eros Ramazzotti. Ritorna con Marica Pellegrinelli? - QuotidianPost : Marica Pellegrinelli rompe il silenzio: “Nessun muro con Eros Ramazzotti” - Wallee___ : @screnni Eleonora Carisi, Veronica Ferraro e Marica pellegrinelli. Poteva andare peggio... - zazoomblog : Chi è Marica Pellegrinelli ex moglie di Eros Ramazzotti - #Marica #Pellegrinelli #moglie -