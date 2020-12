Marguerite Yourcenar e il suo esistenzialismo anticonformista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Marguerite Yourcenar che nel 1980 diviene la prima donna che entra a far parte della Académie française è morta il 17 dicembre del 1987, negli Usa di cui era diventata cittadina nel 1947. Marguerite Yourcenar è in realtà lo pseudonimo di Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, scrittrice francese nata a Bruxelles l’ 8 giugno del 1903, in una famiglia franco-belga di antica nobiltà. Il padre è un ricco proprietario terriero francese, anticonformista, grande viaggiatore e persona di vasta cultura; la madre nobile belga, muore dieci giorni dopo averla data alla luce, stroncata dalla setticemia e dalla peritonite conseguenti al parto. La Yourcenar, ha lasciato una traccia indelebile non solo nella storia della letteratura d’Oltralpe, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)che nel 1980 diviene la prima donna che entra a far parte della Académie française è morta il 17 dicembre del 1987, negli Usa di cui era diventata cittadina nel 1947.è in realtà lo pseudonimo diAntoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour, scrittrice francese nata a Bruxelles l’ 8 giugno del 1903, in una famiglia franco-belga di antica nobiltà. Il padre è un ricco proprietario terriero francese,, grande viaggiatore e persona di vasta cultura; la madre nobile belga, muore dieci giorni dopo averla data alla luce, stroncata dalla setticemia e dalla peritonite conseguenti al parto. La, ha lasciato una traccia indelebile non solo nella storia della letteratura d’Oltralpe, ma ...

mimich58 : RT @Alex00762690: La parola scritta mi ha insegnato ad ascoltare la voce umana. __ Marguerite Yourcenar © Ed van der Elsken - IliaVerrocchi : RT @anna__mia20: Ci vuole sempre un colpo di follia per costruire un destino. (Marguerite Yourcenar) - mariacr41080325 : @lasciastarevah Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, se potete direttamente in francese, altrimenti Einaudi ottima traduzione. - ScarlettFlirts : RT @Alex00762690: La parola scritta mi ha insegnato ad ascoltare la voce umana. __ Marguerite Yourcenar © Ed van der Elsken - Artemisia12_ : RT @anna__mia20: Ci vuole sempre un colpo di follia per costruire un destino. (Marguerite Yourcenar) -

Ultime Notizie dalla rete : Marguerite Yourcenar Elena Ferrante consiglia 40 libri scritti da donne QUOTIDIANO.NET Marguerite Yourcenar e il suo esistenzialismo anticonformista

Marguerite Yourcenar che nel 1980 diviene la prima donna che entra a far parte della Académie française è morta il giorno 17 dicembre 1987 ...

Il feroce Saint-Just esteta armato mandava a morte respirando una rosa

Marguerite Yourcenar lo definisce sposo infernale dell’Incorruttibile, colui che consiglia, esorta, incita, sostiene l’avvocato di Arras. Saint-Just si occupa di tutto, dagli aspetti ...

Marguerite Yourcenar che nel 1980 diviene la prima donna che entra a far parte della Académie française è morta il giorno 17 dicembre 1987 ...Marguerite Yourcenar lo definisce sposo infernale dell’Incorruttibile, colui che consiglia, esorta, incita, sostiene l’avvocato di Arras. Saint-Just si occupa di tutto, dagli aspetti ...