Maradona | stop alla cremazione | la presunta figlia ottiene il test

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il cadavere di Diego Armandonon può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare undi paternità . Lo ha deciso un tribunale in Argentina, secondo quanto ...

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perche' il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Lo ha deciso un tribunale in ...Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Lo ha deciso un tribunale in Argentina, secondo quanto ...