Maradona senza pace anche da morto: vietata la cremazione per nuovo test di paternità (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non trova pace neanche da morto Diego Maradona. Tra donne che annunciano di avere un figlio nato da una relazione con l'ex calciatore del Napoli e la caccia all'eredità non c'è mai un giorno che non salti fuori una dichiarazione esplosiva. Si apprende dall'Ansa che il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perche' il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Lo ha deciso un tribunale in Argentina secondo quanto riportato dal Clarin. Il campione, morto il mese scorso a 60 anni per un arresto cardiaco, ha avuto due figlie dal suo matrimonio con Claudia Villafane e nel corso degli anni ha riconosciuto altri tre figli (Diego jr, Jana e Diego Fernando). Dopo la sua morte la 25enne, Magalí Gil, ha chiesto il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non trovanedaDiego. Tra donne che annunciano di avere un figlio nato da una relazione con l'ex calciatore del Napoli e la caccia all'eredità non c'è mai un giorno che non salti fuori una dichiarazione esplosiva. Si apprende dall'Ansa che il cadavere di Diego Armandonon può essere cremato per il momento perche' il suo corpo serve per effettuare undi. Lo ha deciso un tribunale in Argentina secondo quanto riportato dal Clarin. Il campione,il mese scorso a 60 anni per un arresto cardiaco, ha avuto due figlie dal suo matrimonio con Claudia Villafane e nel corso degli anni ha riconosciuto altri tre figli (Diego jr, Jana e Diego Fernando). Dopo la sua morte la 25enne, Magalí Gil, ha chiesto il ...

