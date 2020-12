sportface2016 : #Maradona, niente cremazione: il Tribunale ordina nuovo test di paternità - Mediagol : #Maradona, il Tribunale ha deciso: stop cremazione corpo Pibe de Oro, serve nuovo test paternità - sportli26181512 : #Maradona, stop alla cremazione: la presunta figlia ottiene il test: Il corpo del Pibe de Oro servirà per effettuar… - fisco24_info : Maradona: serve nuovo test paternità, stop cremazione corpo: Decisione del tribunale dopo richieste riconoscimento… - infoitsport : Pisani: 'Mi ha chiamato Hugo Maradona piangendo, porteremo Facci in Tribunale' -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Tribunale

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perche' il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Lo ha deciso un tribunale in ...Diego Armando Maradona, per il momento niente cremazione: il Tribunale ordina nuovo test di paternità per la venticinquenne Magali Gil ...