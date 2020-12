“Maradona ha altri due figli non riconosciuti in Spagna”/ La bomba di Ferro Viera

GastoneSabba : RT @Vince7914: criticate perché credono al sangue di San Gennaro,criticate perché adorano Maradona,ma dico io cazzo ve ne frega,lasciate un… - CarlottaMarche7 : RT @Vince7914: criticate perché credono al sangue di San Gennaro,criticate perché adorano Maradona,ma dico io cazzo ve ne frega,lasciate un… - Achille52N : RT @Vince7914: criticate perché credono al sangue di San Gennaro,criticate perché adorano Maradona,ma dico io cazzo ve ne frega,lasciate un… - il_brigante07 : RT @Vince7914: criticate perché credono al sangue di San Gennaro,criticate perché adorano Maradona,ma dico io cazzo ve ne frega,lasciate un… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona altri

Diego Armando Maradona avrebbe altri due figli non riconosciuti in Spagna, frutto della relazione con la cameriera Laura Cibilla.Io sostengo che Maradona sia stato ucciso, o quantomeno è stato un omicidio colposo, per tutte le imprecisioni che ci sono state nelle cure che gli sono state riservate”. (BlogLive.it) Su altri ...