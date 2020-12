“Maradona è stato ucciso”: le parole dell’avvocato faranno discutere (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rodolfo Baqué, avvocato dell’infermiera Gisela Madrid, colei che ha assistito Diego Armando Maradona negli ultimi giorni della sua vita, rilascia dichiarazioni di cui si parlerà parecchio Dichiarazioni pesanti, che gettano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rodolfo Baqué, avvocato dell’infermiera Gisela Madrid, colei che ha assistito Diego Armandonegli ultimi giorni della sua vita, rilascia dichiarazioni di cui si parlerà parecchio Dichiarazioni pesanti, che gettano… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da AntonioP su BlogLive.it.

