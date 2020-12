Maradona, a Napoli un’installazione a Castel dell’Ovo per ricordarlo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domani, venerdì 18 dicembre, dalle 18 e per la durata di un’ora, sulle mura esterne di Castel dell’Ovo, a Napoli, verranno proiettate delle immagini raffiguranti Diego Armando Maradona, recentemente scomparso. Una proposta ideata da Mario Spada e Fabrizio Borbone, con la collaborazione di “Centro di Fotografia Indipendente”, Asilo Filangieri e Area Live, e promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Si tratta delle 100 fotografie di Sergio Siano, scattate quando Maradona giocava nelle fila del Napoli. Le immagini spaziano in un periodo durato 7 anni che va dall’ingresso allo stadio San Paolo alla vittoria dei due scudetti e delle coppe, fino ai palleggi, agli abbracci a fondo campo, ai festeggiamenti dei tifosi per le vittorie e ai vicoli addobbati a festa. L’installazione segue il progetto Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) Domani, venerdì 18 dicembre, dalle 18 e per la durata di un’ora, sulle mura esterne di Castel dell’Ovo, a Napoli, verranno proiettate delle immagini raffiguranti Diego Armando Maradona, recentemente scomparso. Una proposta ideata da Mario Spada e Fabrizio Borbone, con la collaborazione di “Centro di Fotografia Indipendente”, Asilo Filangieri e Area Live, e promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Si tratta delle 100 fotografie di Sergio Siano, scattate quando Maradona giocava nelle fila del Napoli. Le immagini spaziano in un periodo durato 7 anni che va dall’ingresso allo stadio San Paolo alla vittoria dei due scudetti e delle coppe, fino ai palleggi, agli abbracci a fondo campo, ai festeggiamenti dei tifosi per le vittorie e ai vicoli addobbati a festa. L’installazione segue il progetto

claudioruss : Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del #Napoli, con l'ex attaccante Bruno Giordano al Murales #Maradona ai Quartieri… - DiMarzio : '#Messi dovrebbe andare al #Napoli come #Maradona'. Il consiglio di #Boateng al 10 del Barça - roccor28 : Il sud è colonia anche per il calcio, sopratutto per il calcio. ??????????????? - SeEarn : MARADONA, LA GIUSTIZIA ARGENTINA ORDINA: CONSERVARE IL CORPO PER I TEST DEL DNA #Maradona #ordine #Giustizia… - SeEarn : MARADONA, RINVIATA AL 30 DICEMBRE LA SEDUTA SOLENNE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEDICATA A DIEGO #Maradona #rinvio… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Napoli Maradona, l'omaggio di Diego junior: un tatuaggio del papà con la maglia del Napoli La Repubblica Maradona, stop alla cremazione del corpo: serve un nuovo test di paternità

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona: si è deciso di bloccare la cremazione del corpo, perché dovrà essere effettuare un nuovo test di paternità. Il mondo d ...

Venerdì 18 dicembre, la Multicenter School ospita la IV edizione del premio giornalistico “Campania Terra Felix”

Un riconoscimento agli operatori della comunicazione – che neppure in tempo di pandemia si sono fermati -, è anche questo il premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che venerdì 18 d ...

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona: si è deciso di bloccare la cremazione del corpo, perché dovrà essere effettuare un nuovo test di paternità. Il mondo d ...Un riconoscimento agli operatori della comunicazione – che neppure in tempo di pandemia si sono fermati -, è anche questo il premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che venerdì 18 d ...