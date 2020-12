Manuela Arcuri, il matrimonio segreto a Las Vegas: solo oggi spuntano le foto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manuela Arcuri, matrimonio segreto nella più classica delle ambientazioni del genere: l’attrice romana si è sposata a Las Vegas. spuntano solo oggi le foto Getty ImagesOra è ufficiale. Possiamo dirlo con tranquillità: Manuela Arcuri si è sposata. Dopo le recenti dichiarazioni delle scorse settimane, inerenti appunto alle nozze, l’attrice romana ha mostrato per la prima volta pubblicamente le foto del matrimonio con Giovanni di Giovanfrancesco. Il marito, imprenditore e padre di Mattia, ha preso in sposa la sua Manuela lo scorso 30 aprile a Las Vegas, in Nevada. Nozze mai convalidate in Italia, occorre sottolineare. ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020)nella più classica delle ambientazioni del genere: l’attrice romana si è sposata a LasleGetty ImagesOra è ufficiale. Possiamo dirlo con tranquillità:si è sposata. Dopo le recenti dichiarazioni delle scorse settimane, inerenti appunto alle nozze, l’attrice romana ha mostrato per la prima volta pubblicamente ledelcon Giovanni di Giovanfrancesco. Il marito, imprenditore e padre di Mattia, ha preso in sposa la sualo scorso 30 aprile a Las, in Nevada. Nozze mai convalidate in Italia, occorre sottolineare. ...

